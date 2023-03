GTA 6 : une fenêtre de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series en 2024 ? C'est probable, mais...

Une fois n'est pas coutume, Rockstar Games entretient de grandes ambitions autour de son prochain titre d'envergure. Nous devons en effet nous attendre à une aventure dans une Vice City moderne dotée d'un terrain de jeu gigantesque, propice à une météo parfois peu commode, avec un couple de protagonistes principaux à la Bonnie et Clyde.

Si l'on en croit le très bien informé Tom Henderson, de telles ambitions ne collent cependant pas avec une sortie en 2024, le jeu étant encore très loin d'être prêt. Une sortie en 2025, et plus précisément durant les fêtes de fin d'année, semble selon lui plus pertinente. D'autant que cela cadre avec le calendrier de sorties des dernières productions de Rockstar que sont GTA V (sorti en 2013, puis sur PS5 et Xbox Series le 15 mars 2022) et Red Dead Redemption 2 (sorti le 26 octobre 2018).

L'insider Tez2 préconise toutefois une approche différente. Selon lui, les décideurs chez Rockstar Games ne peuvent pas se permettre un long report jusqu'à la fin d'année 2025. Par intérêt purement financier, il ne serait ainsi pas improbable que GTA 6 sorte bien fin 2024, quitte à faire des coupes dans le contenu pour les proposer plus tard sous forme de DLC (par pitié, ne faites pas ça).

Le studio ne devrait en tout cas pas tarder à se fendre d'un trailer d'annonce officiel autour de GTA 6, en fin d'année ou justement courant 2024. Cela se fera cependant selon ses termes, et il ne faudra pas compter sur un E3 2023 moribond pour en être le théâtre. En attendant de pouvoir faire du carjacking et des braquages nouvelle génération, il faudra donc s'armer d'encore beaucoup de patience.