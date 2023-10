GTA VI : pourquoi la toile s'affole-t-elle ?

Et pour justifier leur prédiction, ils affirment pouvoir observer la lettre « V » suivie de la lettre « I », soit « 6 » en chiffres romains, sur les trois images postées par le studio. On pourrait ainsi les voir sur le pylône électrique ; en grandes lettres, à côté du couple en rouge ; et, affirmation plus audacieuse encore, dans les mains tenant des bouteilles de bière sur la troisième image.