Rockstar célèbre les 10 ans de GTA V sans paillettes ni champagne

En effet, le jeu signé Rockstar Games est arrivé pour la première fois sur nos consoles il y a très précisément 10 ans, sur PS3 et Xbox 360. Depuis, pas de GTA VI, mais un portage dès l'année suivante sur PS4 et Xbox One, sans oublier une nouvelle version l'an dernier sur PS5 et Xbox Series. Au mois de mai 2023, GTA V affichait plus de 180 millions d'exemplaires vendus, soit le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, derrière Minecraft.