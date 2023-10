Et si GTA 6 arrivait aussi sur Netflix ?

On sait depuis deux ans maintenant que Netflix cherche à pénétrer le marché du jeu vidéo en l'intégrant à son service par abonnement. Les ambitions sont clairement affichées, et la société américaine souhaite visiblement accélérer le mouvement. Par l'intermédiaire du Wall Street Journal, on apprend aujourd'hui que Netflix a dans l'idée d'adapter certaines de ses séries, dont Squid Games, Mercredi ou encore Black Mirror en jeux à gros budget accessibles via le streaming.

D'après nos confrères, la plateforme de SVOD souhaiterait également soigner sa vitrine en attirant des mastodontes, parmi lesquels la licence GTA de Rockstar Games. Des discussions internes auraient ainsi eu lieu, afin d'obtenir un accord de licence autour de la célèbre franchise dont le dernier opus, GTA V, s'est écoulé à plus de 185 millions d'unités.

Cependant, le WSJ ne précise pas si ces échanges ont ou non donné naissance à un vrai projet, mais des pourparlers auraient été lancés avec Take-Two Interactive, qui possède Rockstar et donc GTA. Quoi qu'il en soit, il paraît difficile d'imaginer que GTA VI sorte sur Netflix. Il faudrait plutôt regarder du côté de GTA V, déjà très installé, vers les remasters de GTA III, Vice City et San Andreas, ou même du côté de Chinatown Wars, sorti sur Nintendo DS, PSP en 2009 puis sur iOS et Android en 2010 et 2014.