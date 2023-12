GTA 6 : Rockstar dévoile la tant attendue première bande-annonce avant l'heure à cause des leakers

C'est donc chose faite, et nous pouvons ainsi enfin voir pour la première fois ce que donne ce nouvel opus. Et force est de constater que la plastique de GTA 6 flatte fortement la rétine. Une Vice City modernisée s'ouvre à nous sous ses plus beaux atours, de ses plages de sable fin à ses ruelles les plus sombres où les pires exactions sont commises. Selon d'autres fuites, il faudra s'attendre à un terrain de jeu proprement gigantesque. Celui-ci devrait en effet représenter deux fois la taille de Los Santos, le monde ouvert déjà immense de GTA 5.