C'était en novembre 2023, par le biais d'un tweet on ne peut plus sobre émanant de Shigeru Miyamoto en personne, Nintendo officialisait un film (en prise de vues réelles) dans l'univers de The Legend of Zelda. « Cela fait plusieurs années que je travaille sur le film en prises de vue réelles de The Legend of Zelda avec Avi Arad-san, qui a produit de nombreux films à grand succès » déclarait alors le créateur de Super Mario.