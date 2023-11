Zelda : Nintendo et Sony font équipe pour produire un film live action

En effet, depuis le premier opus à la fin des années 1980, la saga Zelda a connu de nombreux épisodes, tous (ou presque) disposant de leur propre univers, de leur propre identité.

À voir maintenant si Nintendo décidera de s'inspirer des récents opus lancés sur Nintendo Switch, de loin les plus populaires (commercialement parlant) de tous, ou s'il préféra s'appuyer sur des opus classiques, comme Ocarina of Time ou A Link to the Past. À moins que l'inspiration ne provienne du mal-aimé Zelda II: The Adventure of Link…