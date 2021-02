Comment Nintendo a annulé une série Netflix sur The Legend of Zelda (et un projet Starfox aussi)

Selon le comédien, « Le projet semblait avancer normalement, puis vinrent les leaks Netflix. Un mois plus tard, on annonçait que Netflix ne ferait pas de série The Legend of Zelda » explique Adam Conover. « Je me disais "mais que s'est-il passé ?". Et puis j'ai entendu mon boss expliquer que nous n'allions pas faire Starfox non plus. J'ai trouvé ça étonnant. J'ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a dit "oh, quelqu'un chez Netflix a fait fuiter le projet The Legend of Zelda, et Nintendo a flippé" ».

Reste à savoir maintenant si Nintendo proposera, un jour, une série animée (ou pas) basée sur l'une de ses fructueuses licences.