Mauvaise nouvelle si vous attendiez du nouveau concernant Zelda: Tears of the Kingdom

Pour ce qui est de la suite des aventures de Link et de la princesse Zelda, le producteur de chez Nintendo a déclaré : « Qu'il s'agisse d'une nouvelle suite ou d'un titre entièrement nouveau, je pense que le prochain jeu offrira une expérience totalement inédite. » Les grands pontes de Nintendo estiment avoir exploré et épuisé toutes les possibilités de gameplay des univers de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Reste à savoir maintenant quelle forme prendra le prochain épisode (inédit, s'entend) de la saga Zelda. D'ici là, certaines rumeurs font état d'une version optimisée de Breath of the Wild, à venir sur la prochaine console de Nintendo (en 2024 ?), quand d'autres évoquent encore et toujours le lancement prochain d'un remake de l'indémodable Wind Waker, lancé sur GameCube en 2002, et en version HD sur Nintendo Wii U il y a 10 ans.