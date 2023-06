Il finit Zelda: Tears of the Kingdom en une heure, et vous ?

Plus récemment, c'est un certain SlyZorua qui était le détenteur d'un tout nouveau record avec un temps d'une heure, 2 minutes et 42 secondes affiché au compteur. Mais ce dernier cède déjà sa place au Japonais Zdi6923, qui vient de terminer Tears of the Kingdom en moins d'une heure. Non, vous ne rêvez pas, seulement trois semaines après la sortie du titre, ce joueur n'a eu besoin que de 59 minutes et 22 secondes pour mettre un terme à son voyage. Un voyage qui s'est essentiellement déroulé dans le ciel pour notre ami speedrunner.