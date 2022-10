Genshin Impact en 13K, Zelda: Breath Of The Wild en 8K RTX... Quand les youtubeurs font chauffer la RTX 4090

Le vidéaste Golden Reviewer s'est ainsi amusé à pousser plus que de raison le jeu mobile et PC Genshin Impact. Assez raisonnable graphiquement, le titre a ainsi pu être fortement amélioré. Grâce à ce GPU, épaulé par un CPU Intel Gen Core i7-10700KF et 64 Go de RAM, il a pu atteindre une définition de 7K (avec un taux d'images par seconde supérieur à 60), et même de 13K.

Pour ce dernier cas, qui se traduit par une définition de 13 760 x 5 760 pixels, difficile toutefois d'atteindre plus que 30 FPS. Tous les paramètres graphiques sont évidemment poussés au maximum tandis qu'il est question d'un rendu à presque 180 mégapixels. Ce résultat laisse déjà rêveur, et l'on ne peut qu'imaginer la qualité potentielle en utilisant des solutions d'upscaling comme le DLSS.