Vous avez 94 minutes devant vous ? Vous pourriez terminer Zelda : Tears of the Kingdom

Avec l'avènement de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en 2017, Nintendo a proposé aux joueurs et aux joueuses une toute nouvelle façon de concevoir la saga légendaire, brisant ainsi les murs et les codes du monde ouvert tel que nous ne connaissions jusqu'alors. En offrant davantage de libertés, et en cessant de prendre le joueur par la main, le constructeur nippon a alors étendu les possibilités pour venir à bout d'un même objectif. La concrétisation d'un rêve pour tous celles et ceux qui espéraient un jour vivre une aventure à la carte, et une véritable aubaine pour les speedrunners.