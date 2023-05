Zelda: Tears of the Kingdom, c'est le grand jour ! Que nous réserve ce nouvel opus ?

Du côté de Nintendo, on s'attend évidemment à des ventes colossales concernant ce nouveau Tears of the Kingdom, sachant que son prédécesseur s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui le place en quatrième position dans le top des jeux les plus vendus de la console.

Pour le groupe nippon, cela devrait assurer également quelques ventes de Nintendo Switch supplémentaires, et qui sait, le succès de la saga poussera peut-être la nouvelle division Nintendo Pictures à envisager un long-métrage The Legend of Zelda, après le succès colossal rencontré par Super Mario Bros..