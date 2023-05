Super Mario : pourquoi Nintendo va avoir super envie de faire de nouveaux films

Cette semaine, Nintendo va lancer le nouveau Zelda : Tears of the Kingdom, qui va venir succéder à Breath of the Wild lancé le 3 mars 2017, et dont les ventes culminent à près de 30 millions d'unités dans le monde. Et si Nintendo va évidemment continuer de capitaliser sur sa division « jeux vidéo », le groupe va également renforcer les activités de sa nouvelle branche : Nintendo Pictures.

Selon toute vraisemblance, le prochain long-métrage signé Nintendo Pictures devrait être la suite de Super Mario Bros., la licence étant (de loin) la seule en mesure de fédérer toutes les générations de fans (et de générer plus d'un milliard de dollars). Toutefois, certains se prennent déjà à rêver d'une adaptation sur grand écran de Metroid, de Luigi's Mansion ou encore de The Legend of Zelda. À votre avis ?