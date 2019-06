Zelda BotW aura une suite pour une raison simple : les développeurs avaient trop d'idées de DLC

Crédits : Nintendo

Flagrant délit de créativité

Lire aussi :

Nintendo : les deux nouveaux modèles de Switch seraient entrés en production

Une sortie encore lointaine

Source : Kotaku

Interrogé à ce propos par Jason Schreier de(producteur du jeu) s'est livré à une étonnante confidence :aura lieu car son équipe avait tout simplementDéjà riche de trois DLC, dont un ajoutant un nouveau scénario,aurait pu se doter de beaucoup d'autres contenus additionnels à en croire Aonuma.Perplexe suite à l'annonce d'une suite au jeu de lancement de la, le journaliste de Kotaku interroge le producteur sur l'approche de son équipe concernant ce qui s'appellera peut-être, entame Eiji Aonuma.».Alors simple DLC déguisé, que cette suite à? Difficile à dire pour le moment. Mais il est clair que l'hypothèse d'une suite s'est imposée à l'équipe au vu du trop grand nombre d'idées potentielles à intégrer. «», conclut Aonuma.Quand on lit entre les lignes de cette interview, on comprend bien que c'est avant tout. Or, nous n'ignorons pas quetravaille globalement à une nouvelle version de la- plus puissante.Les contours de cette nouvelle console sont encore flous, et les différentes rumeurs se mêlent souvent à celles d'une autre version de la Switch, plus compacte et abordable, et qui sortirait dans les prochains mois.Même si Nintendo part sur des bases solides en concevant, le développement d'un tel titre devrait prendre, selon l'état d'avancement effectif du projet. De là à s'imaginer que ce probable Breath of the Wild 2 fera partie des titres de lancement de la prochaine Switch, il n'y a qu'un pas.