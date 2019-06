Nintendo, suite : les deux nouveaux modèles de Switch seraient entrés en production

© Corey Motta / Unspash

Nintendo ciblerait le marché américain en priorité

Une Switch plus puissante, une autre plus basique... mais une date de lancement encore inconnue

Source : Neowin

Malgré un E3 2019 réussi,s'est, cette année, abstenu de toute annonce hardware, et ce en dépit des rumeurs portant sur l'arrivée prochaine d'une. Déclinée en, la console hybride deserait déjà entrée en production quelque part en Asie du sud-est, afin d'opposant la Chine de Xi Jinping aux Etats-Unis de Donald Trump.Avec ses deux prochaines, Nintendo aurait avant tout le marché américain en ligne de mire, ce qui justifierait sa prudence en termes de production. Les sources dulaissent d'ailleurs entendre que Nintendo ferait son maximum pourlors du lancement, dont la date ou même le créneau approximatif reste pour l'heure inconnu.En mars 2017, le succès éclair de la Switch, première du nom, avait généré de nombreuses ruptures de stock puis un approvisionnement en flux tendu sur ses premiers mois de commercialisation - notamment outre-Atlantique. Aussi, Nintendo chercherait à éviter que la situation ne se reproduise.Si le rapport duse montre relativement discret quant aux spécifications de ces deux nouveaux modèles de Switch, de précédentes fuites nous éclairent. Nintendo proposerait un premier modèle, mais équipé de composantsUn second modèle serait quant à lui proposé à prix. Si l'on ignore encore quelles seront ses spécifiés techniques, il semble que cette déclinaison sera dépourvue de Joy-Con, pour des. Une approche minimaliste que Nintendo avait déjà adoptée par le passé, par exemple avec sa 2DS, qui ne disposait pas d'un écran repliable... et qui faisait aussi l'impasse sur la 3D.