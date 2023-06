Après Super Mario Bros., un autre jeu Nintendo de légende prépare son arrivée au cinéma

En effet, après un Super Mario Bros. très réussi, mais malgré tout très sage et convenu, Nintendo aura l'embarras du choix en ce qui concerne la direction prise par un éventuel long-métrage issu de la licence The Legend of Zelda. À cela s'ajoute un « style » Illumination qui seyait parfaitement à l'univers de Super Mario, mais qui pourrait être moins adapté pour un Zelda.

Côté scénario, le géant nippon s'appuiera-t-il sur l'univers des récents Breathof the Wild et Tears of the Kingdom, ou ira-t-il au contraire piocher du côté du très apprécié Ocarina of Time ? Link sera-t-il muet comme dans les jeux de la série ? Nintendo pourrait également se risquer à proposer un univers totalement nouveau, ou tout simplement s'inspirer du tout premier opus, lancé en 1986 au Japon sur Famicom Disk System.