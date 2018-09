Android Pie : les manettes Xbox One enfin pleinement compatibles

Changer la donne du gaming sur smartphone

C'est XDA Developers qui s'est rendu compte de l'avancée deen la matière. Dans la dernière version de son système d'exploitation mobile, les manettessont pleinement supportées, et correctement mappées.Concernant les manettesde la PlayStation 4 de Sony, le statu quo est de rigueur. Aucune mise à jour ne vient pour l'instant régler le souci d'attribution hasardeuse des touches.Notre portable est en passe de devenir une plate-forme de premier plan pour le. Entre les constructeurs, qui redoublent d'efforts pour nous fournir de véritables bêtes de course, et les développeurs, qui font de gros efforts d'optimisation de leurs jeux, nous nous trouvons sans doute à l'aube d'une nouvelle ère du jeu vidéo nomade.Notez qu'il n'est pas non plus impossible de voir enfin arriver le service dede Google un jour. Le prochain Chromecast en porte d'ailleurs la capacité puisqu'il sera équipé de Bluetooth pour, certainement, pouvoir y connecter ses manettes sans fil. Corriger (avec deux ans de retard, certes) l'ennuyeux problème de la compatibilité des manettes Xbox One surest donc un autre signe dans ce sens.Avec la sortie prochaine de Fortnite sur Android (actuellement en bêta), il va sans dire que les différents acteurs de l'industrie ont tout à gagner à se positionner rapidement sur le créneau du hardware pour mobile.