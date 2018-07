Android P sortira cet été, la version finale de la bêta est disponible

Asif Islam / Shutterstock.com

Quelle date de sortie pour Android P ?

Modifié le 26/07/2018 à 10h21

Si cette annonce a été faite sur le blogd'Android, c'est parce qu'il est temps pour les développeurs de s'assurer que leurs applications fonctionnent correctement sous. Cette compatibilité est importante pour que les utilisateurs qui passeront rapidement sous Android P puissent retrouver leurs applications préférées.Se pose maintenant la question de la. Dans le blog, aucune date n'est précisément écrite. Et s'il est indiqué dès le titre du blog «», Dave Burke va jusqu'à préciser plus loin que «».L'été se terminant officiellement le 21 septembre, le lancement d'Android P sera donc fait avant cette date butoir. On peut même espérer une date de lancement plus précoce, Google ayant sorti Android Nougat et Oreo en août.