Les applications Android seront bientôt protégées par des DRM

Contrôler la légitimité d'une application...

... avec des métadonnées

Modifié le 25/06/2018 à 17h24

Ces métadonnées permettront d'être sûr de la provenance des applications, notamment dans les pays en développement.Depuis la création des boutiques d'applications, notamment du Google Play Store, nous avons fait face à de nombreuses applications modifiées frauduleusement et distribuées sur des stores tiers.Il est vrai que, dès lors qu'une application est disponible sur Google Play Store, il est possible pour les développeurs tiers de la décortiquer et d'y cacher des virus avant de la proposer sur d'autres stores, accessibles notamment aux pays en développement ou aux smartphones Android ne disposant pas du Play Store.Pour contrer cela, Google a apporté une petite modification aux applications sur le Play Store qui permettra de renforcer la sécurité de votre smartphone. Il s'agit de l'ajout de métadonnées de sécurité, véritablesGrâce à ces, votre smartphone pourra vérifier si l'application est légitime sans même être connecté à Internet. Chaque application sera en quelque sort soumise à des droits numériques.Grâce à cela, si un développeur modifie votre application pour y cacher un script malveillant, Google en aura connaissance et pourra bloquer l'application en question.De la même manière, une application pourra contrôler la façon dont elle est utilisée pour, par exemple, forcer une mise à jour, ou empêcher son