Android Pie : les 9 nouveautés qui valent le coup

A une époque où la plupart d'entre nous passent des heures entières sur leur smartphone, Android propose une nouvelle fonctionnalité intitulée(bien-être numérique). Dans la même veine que les fonctionnalités de contrôle de temps d'écran proposé par iOS 12, Google propose diverses petites fonctionnalités destinées à mieux contrôler le temps passé devant son appareil.Pie permet donc par exemple de fixer une limite de temps pour l'utilisation d'une application. Une fois la durée choisie atteinte, le téléphone se chargera de nous rappeler qu'on a dépassé notre quota quotidien. Voilà qui devrait aider les plus gros utilisateurs de réseaux sociaux à se rendre compte des (trop ?) nombreuses heures qu'ils y passent, et peut-être à déconnecter un petit peu plus souvent.Le menu « vue d'ensemble », servant notamment à visualiser les dernières applications utilisées, a été complètement repensé. Il passe d'un défilement vertical à un défilement horizontal, et se montre également beaucoup plus clair en affichant plus d'informations sur les applications.Le contrôle du volume a également été redessiné et repensé. Au lieu d'apparaître au sein d'une barre horizontale en haut du téléphone, il se présente désormais à l'aide d'une barre verticale, le long des boutons physiques permettant de le contrôler. Non seulement le volume se retrouve ainsi plus facile à régler d'une seule main, mais en plusmodifiera désormais le volume des médias en priorité, afin de ne plus devoir forcer les utilisateurs à devoir aller sélectionner cette option dans le cas où le téléphone aurait souhaité modifier le volume des sonneries par défaut.Pendant longtemps, de nombreuses applications souhaitaient avoir des autorisations afin d'accéder à des fonctions du téléphone - souvent bien éloignées de ce à quoi elles servaient. Bien que ce soit aujourd'hui moins le cas, Android P souhaite conforter ses utilisateurs dans l'idée que leur vie privée est protégée et empêche donc les applications en arrière-plan d'accéder à des fonctions telles que le micro du téléphone, la caméra ou certains capteurs.Et dans le cas où une application en arrière-plan aurait besoin d'accéder à l'une de ces fonctionnalités pour son bon fonctionnement, une notification persistante le signalera de manière à indiquer à l'utilisateur savoir quelle application fait quoi, même lorsqu'il ne l'utilise pas.Bien que l'on soit déjà tous habitués à la luminosité automatique, Android Pie l'améliore puisque désormais le téléphone retiendra les choix faits par l'utilisateur sur ce point.Ainsi, si la luminosité automatique choisie par le téléphone dans un environnement sombre reste toujours trop forte au goût de l'utilisateur et qu'il la réduit, lors de la prochaine utilisation du smartphone dans ces conditions, Android P l'adaptera selon le dernier réglage de l'utilisateur.Google est plutôt fort dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout le monde se souvient de la démonstration de Google Duplex il y a 4 mois.Android Pie embarque justement une petite dose d'intelligence artificielle, notamment au niveau des « app actions » censées permettre au téléphone de proposer des actions - ou des applications - en fonction de l'activité de l'utilisateur.Ainsi, Android Pie, en comprenant que vous vous apprêtez à vous rendre au travail le matin, pourra de lui-même vous proposer un accès facilité à Google Maps, ou à votre playlist préférée.Les « app actions » passent également par de plus petites actions destinées à faciliter la vie de l'utilisateur. Par exemple, le démarrage automatique de Spotify lors du branchement ou du couplage d'un casque audio au téléphone.L'intelligence artificielle apprendra également des habitudes de l'utilisateur en permanence, afin de se montrer de plus en plus précise au fur et à mesure du temps.Exit l'écran de verrouillage ne présentant que l'heure et les notifications ! Ll'écran de verrouillage d'Android P présente beaucoup plus d'informations et permet d'accéder à de nombreuses informations sans avoir besoin de déverrouiller le smartphone.La manière dont sont présentées les applications sur Android Pie a également été repensée. Si, jusqu'à présent, les notifications se contentaient de pouvoir être ouvertes ou supprimées, la nouvelle version d'Android permet désormais plusieurs « smart actions » offrant la possibilité d'interagir avec elles de manière plus intelligente.Des « quick answers » seront par exemple disponibles pour l'application Messenger. Comprenez par là, une fonction permettant de pouvoir répondre à un message sans avoir besoin de taper la réponse. La fonctionnalité est d'ailleurs déjà présente dans les dernières versions de Gmail.Dans le cas de l'envoi d'une photo, une preview de la photo sera également disponible au sein même de la notification.Enfin, le dernier point-clé concerne la batterie adaptative. Une fonctionnalité permettant à Android Pie d'apprendre de vous et de la manière dont vous utilisez vos applications, quand, où et pendant combien de temps.De cet apprentissage résultera en théorie un gain d'autonomie de la batterie, puisque la nouvelle version d'Android permet, après un bref instant d'adaptation, de fournir moins de batterie aux applications que vous utilisez le moins, et ainsi d'améliorer l'autonomie de votre smartphone.