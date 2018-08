Android P : Pie, la nouvelle version d'Android, déjà disponible sur Pixel

L'intelligence artificielle au service d'Android P

Une navigation revue et facilitée

Android P déjà disponible sur Pixel

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

Essential PH 1

OnePlus 6

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

: voilà le petit nom que Google a choisi pour la nouvelle version de son OS. Un nom de dessert, naturellement, afin de continuer sur sa lancée, et qui cette année signifie « tarte ».Parmi les nouveautés d'Android Pie les plus notables, l'intelligence artificielle qui fait son entrée en force sur la nouvelle version de l'OS, et ce, de plusieurs manières :Avec cette mise à jour, Google semble avoir cherché à améliorer l'ergonomie de son OS.D'autres fonctions ont été ajoutées ou modifiées afin d'être plus pratiques ou plus simples à utiliser. Ainsi, les réglages du volume ont été revus, la « navigation par gestes » également, la sélection de texte facilitée, la présentation des notifications, modifiée, ainsi que beaucoup d'autres petites choses.Android P marque également l'entrée sur scène de tout un ensemble d'outils supposément destinés à améliorer le « bien-être numérique » des utilisateurs. Il sera ainsi possible, par exemple, de définir un temps d'utilisation maximal dans la journée pour certaines applications, mais également de profiter d'un nouveau statut « Ne pas déranger », sensiblement similaire à la fonction présente sur Windows 10, et permettant de ne plus recevoir de notifications pendant un temps donné.devrait commencer à être déployé sur plusieurs smartphones dès cet automne. Ci-dessous, la liste des téléphones qui pourront y goûter d'ici quelques mois :Les possesseurs de Pixel pourront, quant à eux, l'installer dès aujourd'hui, puisqu'une image de l'OS est d'ores et déjà disponible pour les modèles suivants :