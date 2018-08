Xbox All Access : la Xbox One proposée via un abonnement sur 24 mois

Microsoft dévoile le Xbox All Access

Afin de faciliter l'accès à son écosystème Xbox One, Microsoft dévoile, soit une toute nouvelle manière de faire l'acquisition d'une Xbox One S ou d'une Xbox One X. Concrètement, plutôt que de demander à l'intéressé de débourser entre 300 et 500 euros pour l'achat de sa machine, Microsoft permet de profiter d'un tout nouveau modèle économique prenant la forme d'un paiement étalé sur 24 mois.Ainsi, l'offre inclut la console Xbox One S ou la Xbox One X, à laquelle vont venir se greffer deux années d'abonnement au Xbox Live Gold, ainsi qu'à l'excellent service Xbox Game Pass . Côté tarifs, il faut débourser 22 dollars/mois pour la formule comprenant la Xbox One S, et 35 dollars pour la seconde. De cette manière, au bout des 24 mois, l'utilisateur aura déboursé 528 dollars pour la formule Xbox One S, et 840 dollars pour celle avec la Xbox One X. Evidemment, avant de pouvoir repartir avec sa console sous le bras, Microsoft procédera à une vérification de chaque dossier, avant d'accepter (ou non) l'offre de financement.Avec cette nouvelle offre disponible seulement sur le store américain pour l'instant, Microsoft souhaite attirer à lui les curieux qui n'osent pas forcément débourser plusieurs centaines d'euros d'un coup pour l'acquisition de la machine et de quelques jeux. Avec Xbox All Access, non seulement le joueur repart avec une Xbox One, mais il dispose aussi d'un abonnement indispensable pour jouer en ligne, sans oublier un catalogue d'une centaine de jeux inclus dans l'offre Xbox Game Pass.À noter qu'à l'heure actuelle, l'offre est réservée uniquement au marché américain, pour une durée limitée, et via les Microsoft Store. À voir maintenant si celle-ci s'exportera jusqu'en Europe.