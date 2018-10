Fallout 76 : un trailer en live action plutôt... étrange

Fallout 76 : le trailer en live action

Depuis toujours, Fallout a cultivé une image assez décalée, et le tout nouvel opus à venir,, ne compte pas déroger à la règle. Alors que certains joueurs peuvent accéder actuellement à la bêta du jeu , son éditeur, Bethesda, dévoile un nouveau trailer en live action pour le moins étonnant...Un trailer qui mêle donc des prises de vue réelles avec des images de synthèse, le tout, rythmé par The Beach Boys, et le titre. Une vidéo pleine de joie, de danse et de sourires, qui se termine sur... une explosion atomique. La vidéo permet également de souligner (une fois de plus) l'orientation multijoueur et communautaire de ce nouvel opus. Sortie prévue le 14 novembre prochain donc.