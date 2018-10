Red Dead Redemption 2 : smartphone et tablette pourront faire office de carte du jeu

Une totale immersion dans Red Dead Redemption 2

Les citrouilles d'Halloween et le Père Noël lui-même seraient, selon nos très secrètes informations, follement jaloux de l'engouement autour de. Il faut dire que le jeu -annoncé comme le meilleur de l'année voire de l'histoire- sort ce vendredi 26 octobre. Alors forcément, plus rien ne compte désormais, d'autant plus que nous avons pris connaissance d'une information qui pourrait bien vous immerger davantage dans l'univers d'Arthur Morgan.Mardi, nous vous annoncions que la carte du jeu avait fuité . À celles et ceux qui redoutent de se perdre au milieu de cette immense map, à celles et ceux qui ne supportent pas de devoir afficher leur carte en plein jeu, sachez que Rockstar Games vient d'annoncer le lancement d'une application,, qui va vous permettre de. L'appli sera téléchargeable sur iOS et Android en vous connectant sur votre Xbox ou PS4, dès le 26 octobre.En plus de surveiller votre emplacement sur la carte, vous pourrez naturellement glisser, zoomer et même définir des points de cheminement, qui apparaîtront directement dans le jeu pour vous guider vers votre cible. Vous aurez aussi la possibilité de surveiller, toujours en temps réel, les statistiques et informations sur votre personnage depuis votre appareil, histoire de profiter pleinement de votre écran principal. L'attente devient irrespirable, si vous aussi vous en avez marre, tapez « 1 ».