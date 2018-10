Red Dead Redemption 2 : la carte du jeu a fuité, et c'est évidemment gigantesque

L'aire de jeu du premier épisode inclue dans RDR 2

Alors que les premières versions de, dédiées à la presse et aux influenceurs, se baladent déjà dans la nature, ce n'était qu'une question d'heures avant que des fuites viennent entacher la communication ( presque ) impeccable de Rockstar. Aujourd'hui, c'est la totalité de la carte du jeu qui tombe sous le coup d'une fuite.Si l'on ne partagera pas la carte ici afin de laisser tout le loisir de la découverte à chacun (pour les curieux qui veulent tout découvrir avant les autres, il se pourrait qu'elle se trouve par ici ), on soufflera juste que la déjà généreuse aire de jeu de Red Dead Redemption premier du nom sera incluse dans celle du second volet. Du moins, tout ce qui se trouve au nord du Mexique.Blackwater, Armadillo et ce bon vieux ranch Macfarlane sont donc bel et bien de la partie. Mais, vous vous en doutez, la plus grande partie du terrain de jeu qui s'ouvrira à vous dès vendredi 26 octobre sera totalement inédite.