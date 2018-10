Red Dead Redemption II : découvrez la bande-annonce du jeu le plus attendu de l'année

Bande annonce de lancement de Red Dead Redemption II

Voici l'ultime vidéo du titre très attendu de cette fin d'année 2018.On y découvre une nouvelle fois certains personnages de cette histoire, qui se déroule en 1899, avant celle de Red Dead Redemption I., avec ce que l'on suppose être le clan de Dutch.L'histoire n'est pas détaillée, et aucune scène de gameplay n'est montrée. Mais on aperçoit le détail graphique, ainsi que l'univers riche de ce Red Dead Redemption II. Pendant la minute de vidéo,. Comme à chaque fois avec, le rythme est soutenu et le titre s'annonce plutôt complet. Il est question de, dans un monde ouvert qui devrait faire la part belle au multijoueur avec