Raya and the Last Dragon, le prochain film d'animation Disney, montre une bande-annonce

Si l'on omet les coproductions avec Pixar que sont Onward (En avant en VF) et le prochain Soul, le dernier film d'animation venu directement de chez Walt Disney Animation Studios date de 2019, et il s'agissait de Frozen 2 (La Reine des Neiges 2). Il était donc temps d'avoir des nouvelles du prochain long métrage du studio, à savoir Raya and the Last Dragon (Raya et le Dernier Dragon).

Un peu dans la veine de Moana, le film réalisé par Don Hall et Carlos López Estrada est centré sur une jeune héroïne. Raya (Kelly Marie Tran de Star Wars : The Last Jedi) vit dans un monde de fantasy où humains et dragons cohabitent. Jusqu'au jour où ces derniers se sacrifient pour sauver l'humanité d'une terrible menace. 500 ans plus tard, Raya va se mettre en quête du dernier dragon (incarné par Awkwafina) afin de repousser le mal, évidemment de retour.

Raya et le Dernier Dragon arrivera normalement le 12 mars 2021 au cinéma.