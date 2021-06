Netflix met fin à Jupiter's Legacy après une saison seulement, mais travaille sur un spinoff

Si le mot « annulation » n'apparaît jamais dans ce message, il est en revanche question d'avoir « libéré le casting de ses obligations » pour pouvoir se concentrer sur la suite. Autant dire que nous ne devrions pas revoir The Utopian (Josh Duhamel), Lady Liberty (Leslie Bibb) et les autres tout de suite, s'ils devaient revenir un jour tout court. Et ce, même si le message précise se vouloir confiant sur le fait d'y « revenir plus tard » .