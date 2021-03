Alors, on regarde ? Invincible S01E01,E02,E03

En fin de semaine dernière, Amazon Prime Video lançait la diffusion des trois premiers épisodes de Invincible, avant d'adopter un rythme hebdomadaire. Ce dessin animé super héroïque s'annonce plus que prometteur sur le papier, et ce pour 3 principales raisons : le comics original nous vient de Robert Kirkman (The Walking Dead), l'ensemble se veut violent et mature à l'instar de The Boys, et le casting vocal est absolument incroyable. Reste à voir si la sauce prend.