Une première vidéo pour l'adaptation animée du comics Invincible par Amazon

Évoquée depuis plus de 3 ans maintenant, et initialement sous la forme d'un film, l'adaptation du comics Invincible est enfin une réalité. Amazon vient en effet de dévoiler une première bande-annonce de ce qui sera finalement une série animée, à venir quelque part en 2021 sur la plateforme Prime Video.

Il s'agit probablement d'un bon choix, puisque pour ceux qui l'ignoreraient, le comics, signé Robert Kirkman (The Walking Dead) et désormais terminé, est de type super-héroïque. Ce genre se prête davantage à l'animation qu'au live-action, puisqu'il permet plus de choses. D'autant que le show est décrit comme étant à destination des adultes. Nul doute que le succès de The Boys a éveillé des envies chez Amazon.