The Expanse : un trailer et une date hivernale pour la saison 5

Dans le cadre de la New York Comic Con, Amazon vient de donner des nouvelles concrètes de la saison 5 de The Expanse. En effet, non seulement un trailer a été diffusé, mais surtout, une date d'arrivée sur Prime Video a été lâchée : rendez-vous le 16 décembre pour les trois premiers épisodes, tandis qu'un épisode sera ensuite diffusé chaque semaine jusqu'à la fin de la saison, en février. Cette méthode de diffusion reprend celle de la saison 2 de The Boys.

Après une saison 4 de transition, il semblerait bien que la saison 5 va véritablement enlever les gants. Outre les différentes quêtes personnelles des héros du Rocinante, la guerre entre la Ceinture et les autres factions de notre système solaire semble bien lancée, à coup d'astéroïde dans la Terre tant qu'à faire.