Amazon annule son adaptation en série de Culture, pépite SF de Iain M. Banks

Elle aurait pu être la nouvelle grosse série de SF d'Amazon Prime Video après The Expanse, mais il n'en sera finalement rien. En effet, malgré la récupération des droits et l'annonce du projet en 2018, Consider Phlebas, le premier tome de la saga littéraire Culture, ne sera finalement pas adapté sur la plateforme.

D'après différents médias américains, cette décision ne provient ni de la firme de Jeff Bezos, ni du créateur Dennis Kelly (Utopia) en charge de l'adaptation. En effet, c'est finalement la société chargée de la gestion des propriétés de l'auteur des romans, Ian M. Banks, décédé en 2013, qui a décidé de ne pas aller plus loin.