La saison 3 de Star Trek : Discovery montre enfin un (court) teaser et lâche surtout une date de retour

Même si Star Trek: Picard a occupé le terrain pendant un temps, Star Trek: Discovery aura pris son temps pour revenir sur les écrans. La série CBS All Access/Netflix est en effet en pause depuis presque un an et demi suite à la conclusion de sa saison 2, et il faudra encore patienter jusqu'au 15 octobre prochain pour la saison 3.

Pour rappel (spoilers alert !!), la dernière fois que l'on posait les yeux sur lui, l'équipage du Discovery empruntait un trou de ver qui le propulsait des milliers d'années dans un futur incertain. Le show peut donc désormais aller dans la direction qu'il souhaite, et à en croire le court teaser dévoilé, Burnham n'a pas abandonné l'idée de soutenir la Fédération.

Netflix n'a pas encore communiqué au sujet de l'arrivée de cette saison 3 en France, mais si le deal reste le même que pour les saisons précédentes la diffusion devrait se faire en US+24.