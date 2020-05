Un trailer pour la 7ème et dernière saison de The 100

La bande-annonce pour l'ultime saison de The 100 a été dévoilée par The CW.

Cette 7 ème saison arrivera sur la chaîne américaine à partir du 20 mai prochain, et normalement plus tard en France sur Netflix qui propose les 6 premières saisons.

De la violence, du sang et beaucoup de hurlements, voilà ce qui attendra visiblement les derniers survivants de la série The 100 dans l'ultime saison 7. C'est en tout cas ce que promet le trailer lâché par The CW pour son show, qui aura beaucoup évolué au fil de ses différentes saisons.

Toujours portée par Eliza Taylor, la série qui démarrait comme un mélange de survie post-apocalyptique et de show pour adolescents a su mûrir dès la saison 2 et offrir quelque chose de véritablement sombre et violent.

De l'espace à la Terre en passant par d'autres planètes, les personnages auront également beaucoup bougé et évolué, toujours dans le but de tenter de survivre aux nombreux obstacles sur leur route.