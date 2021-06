Good Omens : 2 ans après, Prime Video commande une saison 2 pour le show de Neil Gaiman

Lorsqu'elle est sortie en 2019, Good Omens ne devait être qu'une courte série limitée. Il faut dire que sa première et normalement unique saison adaptait avec précision l'assez succinct roman écrit à quatre mains par Neil Gaiman et Terry Pratchett. Mais voilà que Prime Video vient de créer la surprise en annonçant la mise en production d'une deuxième saison, elle aussi composée de six épisodes.

Le tournage commencera plus tard cette année, et Michael Sheen et David Tennant seront de retour pour porter la série devant la caméra. Le reste de l'équipe principale sera également de retour, à commencer par Neil Gaiman à la production/cocréation et Douglas Mackinnon à la réalisation. Les hommes seront également épaulés par John Finnemore ou encore Rob Wilkins côté production et écriture.