The Umbrella Academy reviendra pour une saison 3 sur Netflix

Cet été, la saison 2 de cette série tirée de comic books (plus maîtrisée que la saison 1, soit dit en passant) suivait toujours les aventures plus ou moins super héroïques d'une famille dysfonctionnelle qui tente d'empêcher l'apocalypse. Oui, comme dans la première saison, mais cette fois, dans le passé. Mais les événements des derniers épisodes auront des conséquences dans le présent, et la saison 3 se chargera normalement de nous montrer cela.