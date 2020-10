American Gods dévoile un trailer et de nouveaux visages avant son retour début 2021

S'il est une fonction des plus mise en avant par Microsoft sur ses nouvelles consoles next-gen (Xbox Series X et S), c'est bien la rétrocompatibilité. Excellent élève en la matière, la firme de Redmond proposera, dès le 10 novembre, une rétrocompatibilité avec des milliers de titres Xbox One, Xbox 360 et même Xbox. Le hardware ne devrait pas non plus être oublié, avec une compatibilité descendante presque complète.