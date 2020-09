Les héros dysfonctionnels de Doom Patrol reviendront pour une saison 3

Initialement lancée sur le service DC Universe, Doom Patrol reviendra pour une troisième saison qui assumera pleinement la transition enclenchée en saison 2, alors que le show était diffusé à la fois sur DC Universe et HBO Max. C'est en effet cette dernière qui proposera les nouveaux épisodes en exclusivité. En France, c'est Syfy qui diffusait la série jusqu'ici.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Doom Patrol, ce show DC (notamment évoqué dans notre sélection des meilleures séries de 2019 et notre sélection de super héros) suit un groupe de super héros tous plus brisés et dysfonctionnels les uns que les autres.

Dotés de pouvoirs pas idéaux et d'histoires compliquées, les personnages, regroupés sous la houlette d'un scientifique aux méthodes particulières, tentent tant bien que mal de s'entendre, de survivre… Et de sauver la planète, en passant.