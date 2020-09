L'intégrale de la série Hero Corp désormais disponible gratuitement sur france.tv

Après être notamment passée par la case Netflix, la série Hero Corp retourne dès aujourd'hui chez elle, à savoir chez France Televisions. En effet, la série signée Simon Astier est désormais accessible en intégralité et gratuitement sur france.tv. Les cinq saisons sont bien évidemment là, de même que plusieurs vidéos bonus pour les fans des super-(z)héros made in France 4.

Lancée en 2008 et terminée depuis 2017, Hero Corp suit les aventures d'anciens super-héros, forcés de sortir de leur retraite lorsque des super vilains débarquent.

Principalement portée sur la comédie mais toujours plus dramatique et ambitieuse avec les saisons qui passent, la série compte notamment à son casting Alban Lenoir, Sébastien Lalanne, Agnès Boury, Arnaud Tsamere ou encore plusieurs têtes de Kaamelott comme Lionnel Astier, Christian Bujeau et Simon Astier lui-même.