Des séries animées Crash Bandicoot et Spyro bientôt sur Apple TV+ ?

Bonne nouvelle pour les fans de Spyro et de Crash Bandicoot : non contents de pouvoir profiter de nouveaux titres ou remakes très réussis, ces derniers devraient prochainement pouvoir retrouver leurs héros fétiches sur la plateforme SVoD d'Apple. En effet, selon de récentes rumeurs, deux séries animées pourraient voir le jour, très prochainement, sur Apple TV+.

La marque à la Pomme aurait ainsi signé pour deux saisons d'une série animée intitulée The Adventures of Crash Bandicoot, produite par Peter Hannan et Monique Beatty. La première saison pourrait être diffusée dès le mois de septembre 2021. Du côté de Spyro, une série animée baptisée Spyro the Dragon's Guide to Treasure Hunting pourrait arriver en 2022.