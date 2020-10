Vous en rêviez, Crash Bandicoot: On the Run déboule sur iOS et Android au printemps 2021

Le SM7B de Shure, dont les premières versions (SM7) datent du milieu des années 70, est sans doute le microphone à transducteur dynamique le plus connu du marché. Mais pour qui n'aurait pas 450 € à mettre, et surtout, pour celles et ceux qui désirent un peu plus de polyvalence, le MV7 pourrait bien être un excellent choix. Le SM7B a été un véritable classique des podcasts et du stream, tout aussi à l'aise pour enregistrer du chant (l'album Thriller a d'ailleurs été enregistré avec). À côté de ce monument, que vaut le MV7, son petit frère ? Avant d'en retrouver le test détaillé sur Clubic demain matin, voici une petite présentation du produit.