La prochaine Apple TV supporterait le 120 Hz, pour embrasser son destin de joueuse ?

Apple chercherait donc avec cette nouvelle Apple TV à se positionner plus clairement sur le marché du jeu vidéo en proposant une alternative aux consoles de jeu de dernière génération.

Il n'est pas question pour le constructeur d'aller s'adresser aux joueurs historiques. Il cible un plus large public, qui joue régulièrement sur mobile mais qui ne voit pas l'intérêt de dépenser plusieurs centaines d'euros dans une console de jeux dernier cri.

L'Apple TV dispose d'un solide atout pour capter ce public avec Apple Arcade, son offre de jeu par abonnement incluse également dans le pack de services Apple One. Le constructeur a d'ailleurs ajouté il y a quelques jours seulement une trentaine de titres parmi lesquels NBA 2K21 Arcade Edition ou Star Trek: Legends, mais aussi quelques jeux plus anciens et très populaires dans l'univers du jeu mobile comme Monument Valley.