Good Omens : tout présageait un succès diabolique

Tennant et Sheen cabotinent à la perfection dans leur rôle taillés sur-mesure, et leur bromance cachée est un délice à suivre. Aziraphale, tout en gêne et en retenue, ne sait pas toujours comment réagir à la flamboyance et à la malice de Rampa, qui s'en amuse encore plus. Difficile par moments de ne pas penser à certains des meilleurs passages et dialogues de la série Lucifer, dont le personnage éponyme vient d'ailleurs d'un comics signé… Neil Gaiman.