L'offre Disney+ plus abordable, mais avec de la pub, arrive... la hausse de prix aussi

Rappelons que les contenus réservés à un très jeune public ne sont pas concernés. De plus, Disney+ s'est engagé à ne pas diffuser plus de quatre minutes de publicité par heure. L'autre bonne nouvelle réside dans le fait que la définition en 4K et d'autres éléments comme le Dolby Vision, le format IMAX amélioré ainsi que les quatre écrans en simultané restent dans l'offre « basique ». Une différence notable par rapport à Netflix qui inflige une définition en 720p à ses abonnés qui auraient la mauvaise idée de choisir le plan le plus abordable.