La licence de jeux vidéo Brothers in Arms va revenir... En série télé

Inactive depuis 2008 (si l'on considère les trois épisodes principaux sur PC et consoles signés Gearbox et que l'on omet les épisodes mobiles secondaires terminés en 2014), la licence de jeux vidéo Brothers in Arms s'apprête à revenir, mais à la télévision.

La série télévisée sera chapeautée par Scott Rosenbaum (notamment producteur de The Shield et Gang Related ).

Alors qu'Apple travaille déjà à une suite de Band of Brothers et The Pacific, voilà qu'une nouvelle série se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale devrait voir le jour prochainement. C'est en tout cas ce que rapporte The Hollywood Reporter, avec quelques détails à l'appui.

D'après le média, le développeur Gearbox Entertainment s'est associé à Scott Rosenbaum pour produire une série basée sur sa licence de FPS militaires Brothers in Arms. L'homme sera non seulement showrunner mais aussi producteur exécutif aux côtés de Randy Pitchford, le patron de Gearbox.

Ce dernier déclare d'ailleurs : « J'aime les histoires que l'on a raconté dans les jeux, et nous en avons d'autres à raconter, mais une série télévisée nous permet d'explorer ce sujet et son effet sur les relations et les gens de manière plus large ».