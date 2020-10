The Americans : l'espionnage en pleine guerre froide n'a jamais été aussi passionnant (et accessible)

En tête de ces enjeux personnels, on trouve la relation entre Philip et Elizabeth. Ce faux couple au mariage arrangé et factice finit forcément par ressentir beaucoup de choses à force de vivre sous le même toit, et avec leurs enfants. Leur loyauté réciproque et envers Moscou, comme leurs croyances et convictions, subissent de nombreuses fluctuations, tandis que les conflits impactant les décisions à prendre sont toujours plus nombreux et complexes avec le temps. En bref, The Americans est une série profondément psychologique et l'une des meilleures du genre.