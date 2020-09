Strike Back : un plaisir coupable aussi explosif qu'ambitieux

La base littéraire du show, signée Chris Ryan, qui mêle espionnage et péripéties militaires, est toujours utilisée ; pourtant ces nouvelles saisons changent de héros, de rythme et de ton, pour adopter une couleur plus… américaine (j'entends par là quelque chose de plus cru, plus violent et avec des scènes de sexe servant plus d'alibi qu'autre chose). De fait, le budget « bagarre et explosion » grossit, et régulièrement l'action prend place à différents coins du globe pour assurer un dépaysement fort agréable.

Or, après quatre saisons portées par un nouveau duo de héros (les meilleures à mon sens), Strike Back est annulée par Cinemax. Le show reviendra tout de même pour trois nouvelles saisons, avec un nouveau groupe de protagonistes. Cette ultime flopée d'épisodes met alors un peu de temps à démarrer, bien qu'à terme, le plaisir reste presque le même, notamment grâce à des personnages qui gagnent en intérêt, une alchimie de groupe qui fonctionne, et des scènes d'action toujours plus épiques.