Avec OVNI(s) et ses bonnes ondes, on a envie de croire en 2021

Si elle plonge dans l'humour, OVNI(s) parvient à éviter d'en faire trop, même quand elle aurait pu se laisser aller à la surenchère. On retrouve également cette justesse du côté des références de l'époque, que les auteurs glissent ça et là. L'amour de l'équipe pour cette période est évident, et l'hommage rendu est bien là, pertinent, délicat, toujours au service de l'histoire à raconter et veillant à ne pas laisser les plus jeunes sur le bord de la route.