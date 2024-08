Le réflecteur, quant à lui, est un petit composant qui a l'avantage, non négligeable, de ne nécessiter ni batterie ni activation. Il est directement intégré dans des vêtements, sacs à dos ou autres équipements de montagne, et il peut d'ailleurs être acheté séparément pour une trentaine d'euros seulement. Il est seulement composé d'une antenne et d'une diode, avec une durée de vie que le fabricant dit être pratiquement illimitée. Cette simplicité d'utilisation en fait d'emblée un équipement de sécurité accessible à tous les amateurs de balades en montagne.